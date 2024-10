Fuga di notizie Pokémon: le 5 rivelazioni che hanno scatenato i fan (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il mondo Pokémon è in subbuglio dopo che una valanga di informazioni riservate provenienti da Game Freak, la casa di sviluppo della celebre serie, è stata diffusa online. I leak, condivisi inizialmente via X, hanno rapidamente guadagnato l'attenzione dei fan, scatenando discussioni accese e facendo schizzare diversi hashtag in cima alle tendenze. Ecco L'articolo Fuga di notizie Pokémon: le 5 rivelazioni che hanno scatenato i fan proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il mondoè in subbuglio dopo che una valanga di informazioni riservate provenienti da Game Freak, la casa di sviluppo della celebre serie, è stata diffusa online. I leak, condivisi inizialmente via X,rapidamente guadagnato l'attenzione dei fan, scatenando discussioni accese e facendo schizzare diversi hashtag in cima alle tendenze. Ecco L'articolodi: le 5chei fan proviene da Webmagazine24.

