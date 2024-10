Sport.quotidiano.net - Empoli e il talento campano. Qui sono cresciuti giocatori che hanno spiccato il volo

(Di martedì 15 ottobre 2024) di Simone CioniÈ iniziata la settimana che porterà l’alla sfida di domenica alle 12.30 al Carlo Castellani-Computer Gross Arena contro il Napoli. Una partita non come le altre per i due ‘scugnizzi’ azzurri Giuseppe Pezzella (nato a Napoli) e Sebastiano Esposito (originario di Castellamare di Stabia). Il primo affronterà la squadra del suo paese natale per la 12esima volta con un bilancio di 3 vittorie, altrettanti pari e 5 ko, mentre per il giovanecresciuto nell’Inter si tratta del primo confronto in carriera anche se ai tempi della Primavera nerazzurra ha giocato due volte contro i coetanei partenopei battendoli in entrambe le circostanze. Ma al di là dei duenapoletani attualmente alla corte di D’Aversa,e il capoluogostrettamente legate ormai da tanti anni.