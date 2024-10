Dirigente Sogei arrestato per corruzione, società controllata dal Ministero nei guai: coinvolte altre aziende (Di martedì 15 ottobre 2024) arrestato per corruzione un Dirigente della Sogei, società di informatica controllata al 100% dal Ministero dell'Economia Notizie.virgilio.it - Dirigente Sogei arrestato per corruzione, società controllata dal Ministero nei guai: coinvolte altre aziende Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di martedì 15 ottobre 2024)perundelladi informaticaal 100% daldell'Economia

Corruzione - arrestato un dirigente della Sogei e un imprenditore a Roma - Il provvedimento in questione è stato emesso nell’ambito della fase delle indagini preliminari allo stato delle attuali acquisizioni probatorie ed è doveroso sottolineare che sino a un giudizio definitivo vale la presunzione di non colpevolezza degli indagati (Fonte: Ansa). 231/2001, le società quotate DIGITAL VALUE S. (Ilfaroonline.it)

