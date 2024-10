Quotidiano.net - Dal virus Rift Valley alla febbre del Congo: perché la salute dell'Europa dipende anche da quella dell’Africa

(Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ottobre 2024 – Se non combattuti per tempo, due nuovi pericolosi, molto presenti in Africa, potrebbero arrivare in: si trattadel. Mapiù in grande, ladel continente africano è fondamentaleper lain quello europeo. È l’opinione di Nicola D’Alterio, Direttore Generale'Istituto zootecnico sperimentale di Teramo, che ha appena chiuso i lavori'evento scientifico "One Health Award". L’Istituto, che nel 1991 è stato nominato dal Ministerocome Centro di referenza Nazionale per lo studio e l'accertamentoe malattie esotiche degli animali, ha tra i suoi obiettivi principali lo studio di nuoviafricani, per sconfiggerli o per ridurre la pericolosità prima che arrivino inin Italia.