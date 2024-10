Ciclismo, Giro del Veneto 2024: percorso e altimetria (Di martedì 15 ottobre 2024) L’altimetria e il percorso del Giro del Veneto 2024, in programma mercoledì 16 ottobre con i suoi 165,3 chilometri da Verona a Vicenza. A caratterizzare l’edizione numero 87 della corsa di fine stagione sarà il circuito finale del Monte Berico, che i corridori dovranno affrontare per cinque volte. La prima parte di gara infatti sarà principalmente pianeggiante, con le sole eccezioni dello strappo di Colognola ai Colli (1300 metri al 7,8% medio e punte superiori al 10%) e del Monte del Roccolo con i suoi 4,9 km al 3,9% medio. In linea di massima però i primi 90 chilometri dovrebbero passare senza particolari sussulti. La musica cambierà con l’ingresso nel circuito conclusivo, dove il Monte Berico potrà essere giudice inappellabile sull’esito della corsa. Si tratta di uno strappo di circa un chilometro, che presenta una pendenza media del 7,8% ma con punte che toccano il 12%. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’e ildeldel, in programma mercoledì 16 ottobre con i suoi 165,3 chilometri da Verona a Vicenza. A caratterizzare l’edizione numero 87 della corsa di fine stagione sarà il circuito finale del Monte Berico, che i corridori dovranno affrontare per cinque volte. La prima parte di gara infatti sarà principalmente pianeggiante, con le sole eccezioni dello strappo di Colognola ai Colli (1300 metri al 7,8% medio e punte superiori al 10%) e del Monte del Roccolo con i suoi 4,9 km al 3,9% medio. In linea di massima però i primi 90 chilometri dovrebbero passare senza particolari sussulti. La musica cambierà con l’ingresso nel circuito conclusivo, dove il Monte Berico potrà essere giudice inappellabile sull’esito della corsa. Si tratta di uno strappo di circa un chilometro, che presenta una pendenza media del 7,8% ma con punte che toccano il 12%.

