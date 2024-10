Brasile-Perù oggi in tv | orario canale e diretta streaming qualificazioni Mondiali 2026

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le indicazioni per seguire in tv la sfida tra Brasile e Peru, valida per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2026. Segnali di ripresa da parte della Selecao, che dopo aver battuto il Cile insegue altri tre punti per avvicinarsi alle posizioni di vertice. Penultimo posto invece per il Peru, reduce da una vittoria ma ampiamente sfavorito contro il più quotato Brasile. La sfida è in programma nella notte italiana tra martedì 15 e mercoledì 16 ottobre alle ore 02:45. Non è prevista copertura tv del match, mentre sarà possibile seguirlo in streaming su OneFootball.