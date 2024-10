Serieanews.com - Uno dei migliori centrocampisti della Serie A al Milan, colpo da 20 milioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Ilè sulle tracce di uno deidel campionato. Servono rinforzi in mediana già a gennaio Non è stata certo una pausa di campionato serena per il. La sconfitta contro la Fiorentina ha lasciato strascichi pesanti in casa rossonera e non solo per il risultato favorevole ai viola.su uno deidel campionato (Foto Ansa) –live.itIl caso dei due rigori tolti a Pulisic e calciati da Hernandez e Abraham contravvenendo alla decisione di Fonseca ha attirato ulteriori polemiche e critiche su una squadra che, al momento, ha bisogno di ben altro per trovare quella continuità di gioco e risultato che sembrava essere arrivata dopo la vittoria nel derby contro l’Inter. E, invece, il doppio ko con Bayer Leverkusen e Fiorentina ha riportato tutti con i piedi per terra.