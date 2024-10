Staff medico dell’Arsenal in contatto con il Brasile per l’infortunio di Gabriel Martinelli

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Arsenal teme per(foto di Angel Martinez/Getty Images) L’Arsenal ha ricevuto un altro allarme per infortunio durante il fine settimana quando è emerso cheha avuto un problema al polpaccio mentre era in trasferta con ile questo ha ora spinto il club della Premier League a prenderecon la nazionale. Il 23enne è stato visto indossare il cerotto durante un allenamento con ile, secondo quanto riferito, sarebbe accompagnato daldella squadra presso l’hotel della Selecao. La Confederazione brasiliana di calcio (CBF) ha confermato domenica notte il problema della stella, dicendo che l’esterno è stato sottoposto a una risonanza magnetica per un problema al polpaccio destro.