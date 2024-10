Spazio Oggi al via la missione Nasa per la luna ghiacciata di Giove

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024)al via laper cercare tracce di vita in una delle lune ghiacciate di, negli oceani nascosti di Europa: il lancio dellaEuropa Clipper è previsto per le 18:06 dal Centro spaziale Kennedy in Florida con un razzo Falcon Heavy. Lacon un costo di 5 miliardi prevede di raggiungere l’Europa nel 2030 e studiarla da vicino eseguendo circa 50 sorvoli ravvicinati, passando anche ad appena 25 chilometri di altezza. Dopo un rinvio di pochi giorni dovuto all’uragano Milton, le condizioni meteo sono ora favorevoli e la probabilità di lancio, che sarà trasmesso in streaming dallaTv, sono stimate al 95%.