Oggi Italia-Israele di Nations League e il corteo pro Palestina: Udine blindata e divisa a metà. “Bunker” attorno all’hotel dei calciatori (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una città spaccata a metà per una partita di calcio. Oggi Udine è blindata in attesa della sfida di Nations League tra Italia e Israele: una partita segnata dalla guerra in corso in Medio Oriente, compresi gli sviluppi degli ultimi giorni, con gli attacchi di Tel Aviv anche alle postazioni Italiane dell’Unifil. Una situazione che non ha voluto ignorare nemmeno il ct Luciano Spalletti, prendendo posizione alla vigilia del match con una dichiarazione al Tg1. Da una parte ci sono i timori per la sicurezza prima e durante la gara al Bluenergy Stadium. Dall’altra c’è la paura di scontri e tensioni alla manifestazione pro Palestina, prevista in giornata sempre a Udine. Per questo la città di Udine è stata tagliata esattamente a metà: da una parte coloro che assisteranno al match Italia-Israele, dall’altra i partecipanti al corteo pro Pal. Ilfattoquotidiano.it - Oggi Italia-Israele di Nations League e il corteo pro Palestina: Udine blindata e divisa a metà. “Bunker” attorno all’hotel dei calciatori Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Una città spaccata aper una partita di calcio.in attesa della sfida ditra: una partita segnata dalla guerra in corso in Medio Oriente, compresi gli sviluppi degli ultimi giorni, con gli attacchi di Tel Aviv anche alle postazionine dell’Unifil. Una situazione che non ha voluto ignorare nemmeno il ct Luciano Spalletti, prendendo posizione alla vigilia del match con una dichiarazione al Tg1. Da una parte ci sono i timori per la sicurezza prima e durante la gara al Bluenergy Stadium. Dall’altra c’è la paura di scontri e tensioni alla manifestazione pro, prevista in giornata sempre a. Per questo la città diè stata tagliata esattamente a: da una parte coloro che assisteranno al match, dall’altra i partecipanti alpro Pal.

