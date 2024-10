“Nuovi accertamenti sulle statuette lacrimanti e sul quadro del Cristo”: lo ha deciso il procuratore di Civitavecchia sul caso della Madonna di Trevignano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Colpo di scena sul caso della Madonna di Trevignano. Sono state sequestrate dai carabinieri alla sedicente veggente Gisella Cardia le statuette raffiguranti la Madonna. Il procuratore di Civitavecchia Alberto Liguori, in una nota, parla di “accertamenti tecnici condotti nel corso della prima indagine sulla statuetta della Madonna e sul quadro del Cristo il cui esito è al nostro esame, avendone rilevato incertezze di metodo che potrebbero travolgere gli esiti investigativi e che inducono l’ufficio, a maggiore ragione trattandosi di elementi a carico degli indagati, ad acquisire eventuali conferme di tali esiti per il dovere che grava sul pm di svolgere indagini anche a favore dell’indagato”. Ilfattoquotidiano.it - “Nuovi accertamenti sulle statuette lacrimanti e sul quadro del Cristo”: lo ha deciso il procuratore di Civitavecchia sul caso della Madonna di Trevignano Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Colpo di scena suldi. Sono state sequestrate dai carabinieri alla sedicente veggente Gisella Cardia leraffiguranti la. IldiAlberto Liguori, in una nota, parla di “tecnici condotti nel corsoprima indagine sulla statuettae suldelil cui esito è al nostro esame, avendone rilevato incertezze di metodo che potrebbero travolgere gli esiti investigativi e che inducono l’ufficio, a maggiore ragione trattandosi di elementi a carico degli indagati, ad acquisire eventuali conferme di tali esiti per il dovere che grava sul pm di svolgere indagini anche a favore dell’indagato”.

