La Spezia saccheggiata dal neoliberalismo selvaggio Orlando candidato ideale L' endorsement di Diaz

Regionali - Orlando : "Non siamo 'quelli del no' - Bucci è il candidato di Giorgia Meloni" - Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alle prossime elezioni, è intervenuto alla Festa dell'Unità a Genova in piazza don Gallo e ha lanciato le prime stoccate a Marco Bucci, da qualche giorno diventato, un po' a sorpresa, lo sfidante di centrodestra alle Regionali. Ecco cosa ha detto. ... (Genovatoday.it)

Liguria : Orlando - ‘Bucci è candidato Meloni - continuità con Toti’ - Bucci alla fine è il candidato di Giorgia Meloni, questo dice anche dello stato di salute della destra in Liguria”. Roma, 12 set. Così Andrea Orlando, candidato del centrosinistra in Liguria, alla festa de L’Unità a Genova. . L'articolo Liguria: Orlando, ‘Bucci è candidato Meloni, continuità con Toti’ sembra essere il primo su CalcioWeb. (Calcioweb.eu)