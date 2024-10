La fidanzata di Manuel: “Se quel vocale su Whatsapp mi fosse arrivato, lo avrei ascoltato morire” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ginevra era la ragazza del giovane ucciso a Rozzano: “La notte quando usciva dal lavoro ci sentivamo sempre” Repubblica.it - La fidanzata di Manuel: “Se quel vocale su Whatsapp mi fosse arrivato, lo avrei ascoltato morire” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ginevra era la ragazza del giovane ucciso a Rozzano: “La notte quando usciva dal lavoro ci sentivamo sempre”

