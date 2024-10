Ilfattoquotidiano.it - “In Lombardia c’è una mafiosità immanente”: così il Riesame ha dato ragione alla procura di Milano sul consorzio tra i clan storici

(Di lunedì 14 ottobre 2024)fine, la clamorosa decisione dell’ufficio gip che lo scorso ottobre aveva bocciato pressoché totalmente l’impostazione delladirispetto a unmafioso lombardo composto da elementi delle tre mafie storiche, è stata completamente ribaltata dal Tribunale delche ha confermato l’attualità e la bontà del capo 1 dell’ordinanza, ovvero quello che individua in elementi apicali di Cosa nostra, ‘ndrangheta e camorra romana i membri di unmafioso o di un sistema mafioso lombardo. Un’entità, per nulla nuova, non verticistica ma orizzontale.