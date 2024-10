Germania, ex agente della Stasi condannato per omicidio 50 anni dopo: è la prima volta (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli avevano assicurato che avrebbe raggiunto Berlino Ovest, lasciandosi alle spalle la vita nella Germania comunista. Ma a pochi metri dalla libertà, Czes?aw Kukuczka, vigile del fuoco polacco, venne ucciso a sangue freddo, con una pallottola che lo raggiunse alle spalle da una distanza ravvicinata. Soltanto ora, dopo 50 anni, il suo assassino è stato condannato. E per la prima volta un ex agente della Stasi è stato ritenuto colpevole di omicidio. I fatti risalgono al 1974, quando Kukuczka si stava dirigendo verso l’ultimo di una serie di check-point a Berlino città divisa. Pochi metri più in là c’era Berlino Ovest e a lui era stato assicurato che vi sarebbe arrivato senza intoppi. Kukuczka non vi mise mai piede e la verità sulla sua morte non fu mai svelata alla sua famiglia. Ilfattoquotidiano.it - Germania, ex agente della Stasi condannato per omicidio 50 anni dopo: è la prima volta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli avevano assicurato che avrebbe raggiunto Berlino Ovest, lasciandosi alle spalle la vita nellacomunista. Ma a pochi metri dalla libertà, Czes?aw Kukuczka, vigile del fuoco polacco, venne ucciso a sangue freddo, con una pallottola che lo raggiunse alle spalle da una distanza ravvicinata. Soltanto ora,50, il suo assassino è stato. E per laun exè stato ritenuto colpevole di. I fatti risalgono al 1974, quando Kukuczka si stava dirigendo verso l’ultimo di una serie di check-point a Berlino città divisa. Pochi metri più in là c’era Berlino Ovest e a lui era stato assicurato che vi sarebbe arrivato senza intoppi. Kukuczka non vi mise mai piede e la verità sulla sua morte non fu mai svelata alla sua famiglia.

