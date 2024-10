Dall’Adda alla stazione ferroviaria: completato il tratto della ciclabile. Apre il primo collegamento fra Trecella e Albignano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pozzuolo Martesana (Milano), 14 ottobre 2024 – ciclabile Trecella-Albignano, primo lotto finito salvo gli ultimissimi ritocchi. Parte dalla stazione ferroviaria della frazione pozzuolese e punta verso la zona dell’Adda. Il secondo partirà a breve, e condurrà fino alla frazione fluviale truccazzanese, Albignano. Ben 500mila euro il costo totale della ciclabile, finanziata a più mani (300mila euro sono arrivate dalla Regione, 200mila da Pozzuolo) e funzionale a un doppio obiettivo: raggiungere su due ruote la stazione ferroviaria, raggiungere su due ruote, in senso opposto, la zona dell’Adda. Il primo tratto, si diceva, è ultimato. Prende il via a una manciata di metri dalla stazione ferroviaria, utilizzata ogni giorno da centinaia di pendolari e studenti, e corre per quasi un chilometro lungo una strada di campagna. Ilgiorno.it - Dall’Adda alla stazione ferroviaria: completato il tratto della ciclabile. Apre il primo collegamento fra Trecella e Albignano Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Pozzuolo Martesana (Milano), 14 ottobre 2024 –lotto finito salvo gli ultimissimi ritocchi. Parte dfrazione pozzuolese e punta verso la zona dell’Adda. Il secondo partirà a breve, e condurrà finofrazione fluviale truccazzanese,. Ben 500mila euro il costo totale, finanziata a più mani (300mila euro sono arrivate dRegione, 200mila da Pozzuolo) e funzionale a un doppio obiettivo: raggiungere su due ruote la, raggiungere su due ruote, in senso opposto, la zona dell’Adda. Il, si diceva, è ultimato. Prende il via a una manciata di metri d, utilizzata ogni giorno da centinaia di pendolari e studenti, e corre per quasi un chilometro lungo una strada di campagna.

