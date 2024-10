Ala tra le 67 eccellenze del made in Italy premiate alla settima edizione Best Managed Companies Award di Deloitte Private

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) ALA S.p.A., uno dei principali supply chain partner a livello internazionale per i settori Aerospazio, Difesa, Ferroviario e High-Tech è tra le aziende vincitrici, per la prima volta, delladel, il premio per leimprenditoriali delinpromosso dain collaborazione con ELITE-Gruppo Euronext, Piccola Industria Confindustria e con il supporto metodologico e strategico di ALTIS Graduate School of Sustainable Management dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. ALA S.p.A. si posiziona come leader in Italia e tra i principali attori a livello globale nel settore della logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, operando sia nel mercato civile che in quello della difesa.