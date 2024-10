Puntomagazine.it - Tutto pronto per evento chiusura Benevento Social Film Festival ArTelesia!

Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) I personaggi di Shrek saranno i protagonisti di momenti speciali che lasceranno il segno L’organizzazione dele la produzione AncheCinema è lieta di annunciare due imperdibili sorprese per il pubblico: i personaggi di Shrek saranno i protagonisti di momenti speciali che lasceranno il segno! L’appuntamento è fissato per questo pomeriggio, domenica 13 ottobre, fuori dal Teatro Comunale “V. Emmanuele”, con due appuntamenti previsti alle ore 16:30 e alle ore 19:00. Non perdete questa straordinaria occasione di vivere la magia e di immergervi nel mondo di Shrek con tutti i suoi simpatici personaggi. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme la conclusione di un’edizione memorabile del! Comunicato stampa L'articoloperBen! proviene da Punto! - Il web magazine.