.com - Serie B Nazionale / Jesi, primo hurrà di stagione: al Palatriccoli battuto Latina

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 13 ottobre 2024) Grande prova per il quintetto leoncello che vince meritatamente: cinque giocatori del quintetto di Ghizzinardi in doppia cifra: Berra 16, Marulli 12, Cena 10, Zucca 10, Petrucci 17, 13 ottobre 2024 – Grande prova del quintetto di casa che meritatamente si aggiudica la prima vittoria dial78-61 contro ilBasketregge i ritmi per i primi due tempi per poi spegnersi gradualmente durante la seconda parte di gara contro unache sembra aver ritrovato quell’aggressività difensiva e incisività in attacco che la aveva contraddistinta nella fortunatascorsa. Ben 5 giocatori in doppia cifra per il roster di casa. Miglior realizzatore Petrucci con 17 punti a referto premiato da una buona percentuale al tiro, 70% seguito da Berra, altro protagonista di serata, 16 punti e 7/11 da due. Fai clic qui per vedere lo slideshow.