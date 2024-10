Libano, Croce Rossa: “Paramedici feriti mentre soccorrevano dei feriti”. Ministero: “Almeno 15 morti negli ultimi attacchi di Israele” (Di domenica 13 ottobre 2024) Alcuni Paramedici impegnati in una missione di soccorso della Croce Rossa sono rimasti feriti in un raid nel sud del Libano, dove continuano gli attacchi di Israele. Secondo il Ministero della Sanità libanese sono Almeno 15 le persone uccise dai bombardamenti in tre villaggi a nord e a sud di Beirut L'articolo Libano, Croce Rossa: “Paramedici feriti mentre soccorrevano dei feriti”. Ministero: “Almeno 15 morti negli ultimi attacchi di Israele” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Libano, Croce Rossa: “Paramedici feriti mentre soccorrevano dei feriti”. Ministero: “Almeno 15 morti negli ultimi attacchi di Israele” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Alcuniimpegnati in una missione di soccorso dellasono rimastiin un raid nel sud del, dove continuano glidi. Secondo ildella Sanità libanese sono15 le persone uccise dai bombardamenti in tre villaggi a nord e a sud di Beirut L'articolo: “dei”.: “15di” proviene da Il Fatto Quotidiano.

