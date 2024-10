La carica dei 154 dal lago alla montagna: Lorenzo Beltrami vince la Molina-Elisa (Di domenica 13 ottobre 2024) Una corsa durissima e di grande fascino, dal lago alla montagna. Anche quest'anno, nella giornata di domenica 13 ottobre, è andata in scena a Mandello l'ormai celebre Molina-Elisa, una delle gare di podismo più importanti della provincia lecchese. Dopo il via dato alle ore 9 dall'assessore allo Leccotoday.it - La carica dei 154 dal lago alla montagna: Lorenzo Beltrami vince la Molina-Elisa Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Una corsa durissima e di grande fascino, dal. Anche quest'anno, nella giornata di domenica 13 ottobre, è andata in scena a Mandello l'ormai celebre, una delle gare di podismo più importanti della provincia lecchese. Dopo il via dato alle ore 9 dall'assessore allo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La montagna nel lago - Se all’inizio, appena arrivato, vedeva la questione come una scocciatura, una volta entrato dentro la storia, “la prospettiva di riprendere la vita che aveva condotto negli ultimi anni stranamente lo metteva in ansia piuttosto che di buonumore”. Il signore arricchito di un paesino affacciato su un lago “che ben pochi in Italia saprebbero rintracciare su una mappa” viene ritrovato morto in una ... (Ilfoglio.it)

Lecco - è allarme afa : raffica di malori al lago - in montagna e sulla Statale 36 - A causa delle temperature e, soprattutto, dell'umidità particolarmente elevata, in un mix che ha generato un'ondata di calore, diverse persone si sono sentite male. Molti i malori registrati quest'oggi e i relativi interventi dei sanitari di Areu, fin dalla mattina, specialmente nei paesi di villeggiatura: a Bellano, si è sentito male un 68enne; a Casargo, all'Alpe di Paglio, è stata soccorsa una ... (Ilgiorno.it)