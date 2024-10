Il Barcellona resta su Lobotka! Occhio anche al Manchester City, le ultime (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci sono due big del calcio europeo che stanno guardando a Stan Lobotka: Barcellona e Manchester City, spuntano le ultime novità. Stan Lobotka è di sicuro uno di quei giocatori ai quali Antonio Conte ha affidato in maniera concreta le chiavi del gioco azzurro: lo slovacco ha avuto un percorso di crescita in maglia azzurra davvero considerevole, diventando in breve un punto fermo all’ombra del Vesuvio. Le sue capacità tecniche, l’interpretazione del fulcro del gioco, sono tutti elementi che garantiscono a Stan l’ampia fiducia dell’allenatore e di tutto l’ambiente. Certo, questo comporta anche l’aumento di interesse da parte di alcuni top club europeo: lo slovacco, infatti, è stato seguito per mesi da diverse squadre del Vecchio Continente, anche se il Napoli non ha mai preso in considerazione l’idea di cederlo se non attraverso proposte davvero irrinunciabili. Spazionapoli.it - Il Barcellona resta su Lobotka! Occhio anche al Manchester City, le ultime Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Ci sono due big del calcio europeo che stanno guardando a Stane Mster, spuntano lenovità. Stanè di sicuro uno di quei giocatori ai quali Antonio Conte ha affidato in maniera concreta le chiavi del gioco azzurro: lo slovacco ha avuto un percorso di crescita in maglia azzurra davvero considerevole, diventando in breve un punto fermo all’ombra del Vesuvio. Le sue capacità tecniche, l’interpretazione del fulcro del gioco, sono tutti elementi che garantiscono a Stan l’ampia fiducia dell’allenatore e di tutto l’ambiente. Certo, questo comportal’aumento di interesse da parte di alcuni top club europeo: lo slovacco, infatti, è stato seguito per mesi da diverse squadre del Vecchio Continente,se il Napoli non ha mai preso in considerazione l’idea di cederlo se non attraverso proposte davvero irrinunciabili.

