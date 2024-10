Denunciato per furto la mattina, viene fermato la sera stessa per possesso di droga (Di domenica 13 ottobre 2024) ANCONA – La prima segnalazione era arrivata nella tarda mattinata di ieri, con l’intervento delle forze dell’ordine in un esercizio commerciale il cui direttore aveva riferito di una personale che aveva sottratto della merce da uno scaffale. Arrivati sul posto, in via Giordano Bruno, agli agenti Anconatoday.it - Denunciato per furto la mattina, viene fermato la sera stessa per possesso di droga Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024) ANCONA – La prima segnalazione era arrivata nella tardata di ieri, con l’intervento delle forze dell’ordine in un esercizio commerciale il cui direttore aveva riferito di una personale che aveva sottratto della merce da uno scaffale. Arrivati sul posto, in via Giordano Bruno, agli agenti

