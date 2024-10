Campionati Italiani Marcia, alla 35 km di Prato vincono Agrusti e Vitiello (Di domenica 13 ottobre 2024) Prato, 13 ottobre 2024 – Sono Andrea Agrusti (Fiamme Gialle) e Sara Vitiello (Fiamme Oro) i vincitori ai Campionati Italiani di Marcia 35 km di Società. Questa mattina i due atleti tricolori hanno staccato la prima posizione, nella competizione che si è svolta sulle strade di Prato. Agrusti ha ottenuto il secondo titolo della stagione e in carriera e sulla distanza della 35 km è la prima volta per lui. Lo scorso anno, aveva avuto il quinto piazzamento agli Europei a Squadre ed è stato il quindicesimo ai Mondiali. L’argento è andato ad Aldo Andrei (Fiamme Oro) e il bronzo ha cinto il collo di Teodorico Caporaso (Virtus Atl. Emilsider). Anche per la Vitiello arriva la replica in carriera, con l’oro nazionale di specialità. E’ scesa sotto le tre ore con il tempo di 2h58:22. La seconda posizione è andata a Rosetta La Delfa (Unione Giovane Biella), mentre la terza a Sofia Fiorini (Atl. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Sono Andrea(Fiamme Gialle) e Sara(Fiamme Oro) i vincitori aidi35 km di Società. Questa mattina i due atleti tricolori hanno staccato la prima posizione, nella competizione che si è svolta sulle strade diha ottenuto il secondo titolo della stagione e in carriera e sulla distanza della 35 km è la prima volta per lui. Lo scorso anno, aveva avuto il quinto piazzamento agli Europei a Squadre ed è stato il quindicesimo ai Mondiali. L’argento è andato ad Aldo Andrei (Fiamme Oro) e il bronzo ha cinto il collo di Teodorico Caporaso (Virtus Atl. Emilsider). Anche per laarriva la replica in carriera, con l’oro nazionale di specialità. E’ scesa sotto le tre ore con il tempo di 2h58:22. La seconda posizione è andata a Rosetta La Delfa (Unione Giovane Biella), mentre la terza a Sofia Fiorini (Atl.

Atletica - Andrea Agrusti e Sara Vitiello vincono i Campionati Italiani della 35 km di marcia - La 28enne emiliana è riuscita a scendere sotto il muro delle tre ore e a imporsi con il crono di 2h58:22, seguita da Rosetta La Delfa (3h05:36 a 47 anni) e Sofia Fiorini (3h06:18) sotto gli occhi di Antonella Palmisano, Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 e Campionesse d’Europa in carica. Andrea Agrusti e Sara Vitiello hanno vinto i Campioni Italiani della 35 km di marcia, andati in scena sulle ... (Oasport.it)

Marcia 35 km - a Prato i Campionati Italiani Assoluti di Società : la gara il 13 ottobre - it Tra gli uomini spicca il nome del sardo Andrea Agrusti (Fiamme Gialle), brillante vincitore del titolo nei 10 km agli Assoluti di La Spezia e autore del crono di 2h30:16 sui 35 km nella passata stagione con il quinto posto agli Europei a squadre di Podebrady. La presentazione delle gare – Fonte Fidal/fidal. (Ilfaroonline.it)

A Prato i campionati italiani individuali e di società di marcia - lli Cervi, via Rossi, Piazza Medaglie d’oro, via del Cilianuzzo, via Mozza, via Mozza sul Gorone, via Targetti e viale Galilei (lato Piazza Mercato Nuovo), il traffico proveniente da via Bologna/via Badiani e diretto verso via Marradi sarà deviato in via Bologna, via Campana, via Marradi e viale Galilei (esclusivamente in direzione Santa Lucia). (Corrieretoscano.it)