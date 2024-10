Ilnapolista.it - As racconta le regole del metodo Flick: “I giocatori vengono pesati ogni giorno prima dell’allenamento”

(Di domenica 13 ottobre 2024) «Trasmette autorità». Questo è ciò che dice lo spogliatoio del Barcellona sull‘allenatore Hansi, che dal suo arrivo ha imposto aidelleda seguire ben precise. As ne ha stilato un elenco, eccone alcune: “, senza eccezioni,dell’inizio, idevono salire sulla bilancia. I datiregistrati e valutati settimanalmente. Era dai tempi di Luis Enrique che non si assisteva a una “marcatura” così esaustiva dei parametri fisici. Nei test medici, l’allenatore tedesco ha incluso anche l’analisi dentale per completare il quadro clinico digiocatore”. Isi allenano la mattina di una partita. “Per iè prevista una sessione di attivazione al mattino deldella partita.considera questa sessione di allenamento essenziale per preparare le partite.