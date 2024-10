America's Cup femminile: c’è molta Brescia nella vittoria di Luna Rossa Prada Pirelli (Di domenica 13 ottobre 2024) Luna Rossa Prada Pirelli ha trionfato nella prima edizione dell’America's Cup femminile, conquistando un successo storico contro le britanniche di Athena Pathway nella regata finale. Questo traguardo rappresenta un momento memorabile per la vela italiana e, in particolare, per l’equipaggio Bresciatoday.it - America's Cup femminile: c’è molta Brescia nella vittoria di Luna Rossa Prada Pirelli Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ha trionfatoprima edizione dell’'s Cup, conquistando un successo storico contro le britanniche di Athena Pathwayregata finale. Questo traguardo rappresenta un momento memorabile per la vela italiana e, in particolare, per l’equipaggio

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Jomi Salerno batte i Lions Sassari nella quinta giornata di Serie A1 femminile - Il tecnico francese, forte di un risultato subito incanalato senza particolari affanni, ha ruotato le giocatrici a sua disposizione concedendo minuti e campo a tutto l’organico. . it. Superato l’esame sardo ora le attenzioni generali si rivolgono al prossimo impegno di campionato quando, nel prossimo weekend, alla Palumbo sarà di scena il Pontinia in un confronto che le salernitane non potranno ... (Anteprima24.it)

Luna Rossa nella storia : vince la prima America’s Cup femminile - . it: Notizie dallo Sport Italiano. The post Luna Rossa nella storia: vince la prima America’s Cup femminile appeared first on seriea24. Si tratta della seconda vittoria del team italiano a Barcellona negli eventi collaterali all’America’s Cup vera e propria, Vuitton inclusa, dopo la vittoria dell’equipaggio dei giovani in Youth America’s Cup. (Seriea24.it)

Puig Women’s America’s Cup - Luna Rossa nella storia : l’equipaggio femminile vince il Trofeo - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Entrambi hanno dimostrato talento e determinazione e hanno scritto la prima pagina di una nuova epoca della Coppa America». Jacopo Plazzi, coordinatore del progetto Youth & Women ha detto: «Siamo entusiasti del risultato ottenuto da questo gruppo che, sin ... (Ilfaroonline.it)