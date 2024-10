Vela, Luna Rossa vince America’s Cup femminile (Di sabato 12 ottobre 2024) Luna Rossa entra sempre più nella storia della Vela italiana. L’imbarcazione femminile guidata Giulia Conti, Margherita Porro, Giulia Fava e Maria Giubilei conquista a Barcellona l’America’s Cup donne battendo in finale l’equipaggio britannico Athena Pathway. Dopo il successo nella categoria Youth un altro titolo storico per il team italiano che in capo maschile ha perso la finale della Vuitton Cup 2024 contro Ineos Britannia. Le ragazze di Athena Pathway, uscite vincenti dal girone di semifinale e parse maggiormente costanti, partivano favorite ma le azzurre hanno dimostrato di poter battere chiunque vincendo 5 regate tra girone preliminare e semifinali e nel match race finale hanno dominato la gara con un margine di 150 metri nell’ultimo lato di poppa viaggiando a 35 nodi. Lapresse.it - Vela, Luna Rossa vince America’s Cup femminile Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di sabato 12 ottobre 2024)entra sempre più nella storia dellaitaliana. L’imbarcazioneguidata Giulia Conti, Margherita Porro, Giulia Fava e Maria Giubilei conquista a Barcellona l’Cup donne battendo in finale l’equipaggio britannico Athena Pathway. Dopo il successo nella categoria Youth un altro titolo storico per il team italiano che in capo maschile ha perso la finale della Vuitton Cup 2024 contro Ineos Britannia. Le ragazze di Athena Pathway, uscitenti dal girone di semifinale e parse maggiormente costanti, partivano favorite ma le azzurre hanno dimostrato di poter battere chiunquendo 5 regate tra girone preliminare e semifinali e nel match race finale hanno dominato la gara con un margine di 150 metri nell’ultimo lato di poppa viaggiando a 35 nodi.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hubble svela nuovi misteri della Grande Macchia Rossa di Giove - ” Questo fenomeno è stato reso possibile grazie all’alta risoluzione del telescopio Hubble, che ha consentito agli astronomi di assemblare un filmato time-lapse delle variazioni nella struttura della GRS, qualcosa di impossibile con le precedenti osservazioni. Questa scoperta ha sorpreso gli scienziati, poiché finora non ci sono spiegazioni idrodinamiche per questo comportamento. (Pantareinews.com)

Patrizio Bertelli ufficializza : “Luna Rossa sarà in America’s Cup - penso al 2027”. E svela novità sull’equipaggio… - Il 78enne toscano ha dichiarato di volere dare continuità a questa formula e di non volere compiere grandi stravolgimenti: “Non ho preferenze sul luogo, qualsiasi campo di regata va bene. Non so se sarà un addio, le persone reagiscono a caldo, per cui aspettiamo perché fa parte del nostro gruppo“. Sicuramente ci sarà ricambio generazionale, ma il vero cambio l’abbiamo fatto ad Auckland con due ... (Oasport.it)

Vela - America's Cup : Luna Rossa battuta - Si gareggia con poco vento, condizione che favorisce i britannici, forti anche del doppio vantaggio (6-4). Luna Rosa si arrende a Ineos Britannia anche nella undicesima regata e viene sconfitta nella finale della Louis Vuitton Cup sulle acque antistanti Barcellona. E alla fine a trionfare è lo scafo guidato da Sir Ben Ainslie che chiude la Race 11 con 17" su Luna Rossa e ottienre il punto ... (Televideo.rai.it)