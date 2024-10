Ungheria-Olanda 1-1, Koeman: “Contro la Germania sarà più divertente” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Se ti ritrovi con un uomo in meno, sei sollevato di riuscire comunque a pareggiarla. Abbiamo avuto molta difficoltà a creare spazi e a liberare gente tra le linee. Poi bisogna avere pazienza in questi casi. Loro facevano fermare di continuo il gioco con i falli. Sapevamo che dovevamo essere molto pazienti. Ma non eravamo abbastanza decisi nell’ultimo passaggio. E loro ne hanno approfittato”. Lo ha detto il ct dell’Olanda, Ronald Koeman, dopo il pareggio in casa dell’Ungheria in Nations League: “Abbiamo anche provato a mettere pressione in dieci uomini. Ho avuto una certezza, che avremmo segnat. La partita di martedì Contro la Germania sarà più divertente”. Sul rosso a Van Dijk: “Questo è frustrante. Non lo capisco neanche io. Penso che il capitano possa protestare con l’arbitro. E poi, il fallo su Malen, quello è da cartellino rosso”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Se ti ritrovi con un uomo in meno, sei sollevato di riuscire comunque a pareggiarla. Abbiamo avuto molta difficoltà a creare spazi e a liberare gente tra le linee. Poi bisogna avere pazienza in questi casi. Loro facevano fermare di continuo il gioco con i falli. Sapevamo che dovevamo essere molto pazienti. Ma non eravamo abbastanza decisi nell’ultimo passaggio. E loro ne hanno approfittato”. Lo ha detto il ct dell’, Ronald, dopo il pareggio in casa dell’in Nations League: “Abbiamo anche provato a mettere pressione in dieci uomini. Ho avuto una certezza, che avremmo segnat. La partita di martedìlapiù”. Sul rosso a Van Dijk: “Questo è frustrante. Non lo capisco neanche io. Penso che il capitano possa protestare con l’arbitro. E poi, il fallo su Malen, quello è da cartellino rosso”.

