Rinnovo Kvara, salti di gioia per il Napoli: le ultime (Di sabato 12 ottobre 2024) In casa Napoli, in attesa della sfida con l'Empoli, bisonga registrare delle grosse novità sul Rinnovo di Kvaratskhelia. Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, il campionato di Serie A tornerà subito con delle partite molto importanti. Basti pensare solo agli scontri Roma-Inter e Juve-Lazio. Il Napoli capolista di Antonio Conte, invece, avrà di fronte a sé una gara molto difficile. I partenopei, infatti, domenica prossima saranno di scena allo Stadio Castellani per sfidare una delle sorprese di questo inizio campionato, ovvero l'Empoli di Roberto D'Aversa. Al netto dell'ultimo ko contro la Lazio, che comunque ha sofferto un bel po' prima di portare a casa i tre punti, l'Empoli resta sempre una delle squadre più difficili del campionato da sfidare.

