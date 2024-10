Miss Italia 2024: Ofelia Passaponti festeggiata nella sua Siena (Di sabato 12 ottobre 2024) Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024, è stata festeggiata oggi, 12 ottobre 2024, nella sua Siena dal Sindaco Nicoletta Fabio A complimentarsi per la sua elezione anche il Rettore dell’Università senese Roberto Di Pietra L'articolo Miss Italia 2024: Ofelia Passaponti festeggiata nella sua Siena proviene da Firenze Post. .com - Miss Italia 2024: Ofelia Passaponti festeggiata nella sua Siena Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024), è stataoggi, 12 ottobresuadal Sindaco Nicoletta Fabio A complimentarsi per la sua elezione anche il Rettore dell’Università senese Roberto Di Pietra L'articolosuaproviene da Firenze Post.

Siena omaggia la sua Ofelia - incoronata Miss Italia 2024 - E con un'autostima che non sconfini nell'arroganza. Maurizio Costanzo . Quindi ti ringrazio di cuore", le parole di un emozionato Alessio Stefanelli, direttore Miss Italia Toscana e figlio di Gerry, per anni anima del concorso regionale che è scomparso nel 2023. Spero di portare con me i valori del popolo senese nel mondo. (Lanazione.it)

