Manchester United, tifoso nasconde un telefonino nello spogliatoio per spiare la squadra (Di sabato 12 ottobre 2024) Manchester, 12 ottobre 2024 – Un telefonino è stato nascosto dentro lo spogliatoio del Manchester United, in occasione della recente gara contro l’Aston Villa al Villa Park di Birmingham, per registrare il discorso pre-gara del tecnico Erik ten Hag, senza che nessun responsabile della sicurezza dei Red Devils, né dello stesso impianto, se ne accorgesse. Lo rivela il tabloid inglese Sun, confermando di aver ascoltato la registrazione, senza però voler rendere pubblico il suo contenuto. L'incidente – che solleva molti interrogativi sulle procedure di sicurezza messe in atto dalla Premier League – è stato provocato da un tifoso dello United, curioso di ascoltare il dietro le quinte della sua squadra, ma senza intenzioni malevole. “Si tratta di una scioccante violazione della sicurezza e ci si chiederà seriamente come sia stato possibile. Sport.quotidiano.net - Manchester United, tifoso nasconde un telefonino nello spogliatoio per spiare la squadra Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Unè stato nascosto dentro lodel, in occasione della recente gara contro l’Aston Villa al Villa Park di Birmingham, per registrare il discorso pre-gara del tecnico Erik ten Hag, senza che nessun responsabile della sicurezza dei Red Devils, né dello stesso impianto, se ne accorgesse. Lo rivela il tabloid inglese Sun, confermando di aver ascoltato la registrazione, senza però voler rendere pubblico il suo contenuto. L'incidente – che solleva molti interrogativi sulle procedure di sicurezza messe in atto dalla Premier League – è stato provocato da undello, curioso di ascoltare il dietro le quinte della sua, ma senza intenzioni malevole. “Si tratta di una scioccante violazione della sicurezza e ci si chiederà seriamente come sia stato possibile.

