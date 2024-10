Assalto da film al caveau. Ma il tesoro resta al sicuro (Di sabato 12 ottobre 2024) FUCECCHIO (Firenze) Un intero isolato "blindato" dai ladri. Con furgoni intraversati per bloccare gli accessi. Strisce chiodate per agevolarsi la fuga e fermare eventuali inseguimenti. Fra 25 e 30 gli uomini del commando. Diciassette i mezzi usati per chiudere le strade. Altri, invece, spinti come arieti contro i cancelli per farsi strada dentro la fabbrica della scarpe di lusso. Una scena da film. Mai vista prima – almeno in zona – per tentare il colpo grosso al Freeland Calzature di Fucecchio, che lavora per la fascia alta del mercato. Anche in sinergia con la celebre maison Hermes. E’ successo la notte scorsa, alle 4,32, quando l’alert antifurto ha svegliato i titolari della fabbrica che hanno chiamato i carabinieri. C’erano presenze estranee delle due strutture dello stabilimento, il magazzino e – dall’altro lato della strada – uffici e produzione. Lanazione.it - Assalto da film al caveau. Ma il tesoro resta al sicuro Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) FUCECCHIO (Firenze) Un intero isolato "blindato" dai ladri. Con furgoni intraversati per bloccare gli accessi. Strisce chiodate per agevolarsi la fuga e fermare eventuali inseguimenti. Fra 25 e 30 gli uomini del commando. Diciassette i mezzi usati per chiudere le strade. Altri, invece, spinti come arieti contro i cancelli per farsi strada dentro la fabbrica della scarpe di lusso. Una scena da. Mai vista prima – almeno in zona – per tentare il colpo grosso al Freeland Calzature di Fucecchio, che lavora per la fascia alta del mercato. Anche in sinergia con la celebre maison Hermes. E’ successo la notte scorsa, alle 4,32, quando l’alert antifurto ha svegliato i titolari della fabbrica che hanno chiamato i carabinieri. C’erano presenze estranee delle due strutture dello stabilimento, il magazzino e – dall’altro lato della strada – uffici e produzione.

Rapina da film a Fucecchio : oltre dieci furgoni e auto per l’assalto - Ho scritto ‘Gli Anni’ ma non l’ho voluta firmare» Nel contempo, altri veicoli, tutti risultati rubati, sono stati utilizzati per irrompere in due capannoni del calzaturificio situato in via Giovanni da Verrazzano, provocando ingenti danni. Ha sottolineato i disagi causati a una significativa azienda del territorio e ha offerto il suo sostegno agli imprenditori vittime di questo assalto, ... (Thesocialpost.it)

Oltre dieci furgoni e auto per l’assalto al calzaturificio di lusso : rapina da film a Fucecchio - Ad essere preso un calzaturificio che produce scarpe anche per marchi di lusso nel'aria industriale del comune fiorentino. I capi di lusso probabilmente erano l’obiettivo dei rapinatori che poi sono fuggiti gettando chiodi in strada e facendo perdere le proprie tracce.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Assalto da film - banditi in azione nel calzaturificio. Chiodi per strada e furgoni per coprire la fuga - E’ successo nella notte. . Fucecchio (Firenze), 11 ottobre 2024 – Colpo all’americana in un calzaturificio di Fucecchio. Il Comune fa sapere che per motivi di ordine pubblico sono al momento chiuse la Strada Provinciale 11 / Circonvallazione di Fucecchio, Viale Colombo e alcune strade limitrofe. L’assalto, avvenuto all’alba, ha creato il caos in città . (Lanazione.it)