Wta Ningbo 2024 | programma date orari copertura tv e streaming

(Di venerd√¨ 11 ottobre 2024) Il, le, gli, latv edel Wta 500 di, torneo di scena dal 14 al 20 ottobre. Jasmine Paolini conclude qui la sua avventura di tre tornei in Asia, per poi prepararsi in vista delle Finals di Riyadh. L‚Äôazzurra sar√† ovviamente tra le prime teste di serie di un tabellone che dovrebbe vedere al via Jessica Pegula come n¬į1. TABELLONE MONTEPREMI La diretta televisiva del WTA 500 di√® affidata a Sky Sport, che monitora l‚Äôappuntamento tramite i tre canali di riferimento¬†Sky Sport Uno (201),¬†Sky Sport Tennis (203)¬†e¬†Sky Sport Arena (204). Disponibili anche una direttaattraverso le piattaforme¬†Sky Go¬†(solo per abbonati Sky) e¬†NOW¬†(previo abbonamento).