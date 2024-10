Liberoquotidiano.it - Turismo: TTG Travel Experience e Inout, affluenza straordinaria, le presenze al +9%

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Rimini, 11 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Record di qualificate(+ 9% quelle totali e + 15% la quota di quelle estere, sul 2023) per la 61sima edizione di TTGe la secondaThe Contract Community, organizzate da Italian Exhibition Group (Ieg) e conclusesi oggi alla Fiera di Rimini. Un incremento che conferma il fermento del settore turistico, che ha posto la fiera al centro dell'attenzione di istituzioni, buyer internazionali, imprese del comparto, media. La manifestazione b2b più importante a livello nazionale per l'industria turistica ha portato a Rimini 2.700 brand espositori, 1.000 buyer da tutto il mondo, 55 start-up, 683 giornalisti fra italiani ed esteri. Record anche per i business meeting, che sono stati 18.000 in tre giorni.