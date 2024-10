“Piazzola legge e incontra”, ripartono gli incontri in biblioteca (Di venerdì 11 ottobre 2024) Riprende dal 17 ottobre la Rassegna di librie incontri con gli autori“Piazzola legge e incontra"in Biblioteca "Centro culturale A. Mantegna"a Piazzola sul Brenta (PD)Ingresso gratuito - fino a esaurimento posti, non è prevista prenotazioneSCARICA IL PROGRAMMAGli Padovaoggi.it - “Piazzola legge e incontra”, ripartono gli incontri in biblioteca Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Riprende dal 17 ottobre la Rassegna di libriecon gli autori“"in Biblioteca "Centro culturale A. Mantegna"asul Brenta (PD)Ingresso gratuito - fino a esaurimento posti, non è prevista prenotazioneSCARICA IL PROGRAMMAGli

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Il migliore dei mondi possibili", presentazione del volume di Davide Carrozza - Riprende la Rassegna di Libri e incontri con gli Autori "PIAZZOLA LEGGE E INCONTRA 2024". L'edizione autunnale inizia giovedì 17 ottobre. Vi aspettiamo in Biblioteca "Centro Culturale A. Mantegna" in ... (padovaoggi.it)

Piazza Armerina, precipita in un dirupo mentre raccoglie i funghi - Un raccoglitore di funghi è precipitato in una zona impervia in contrada Furma sulla strada che porta a Piazza Armerina, in provincia di Enna. (meridionews.it)

L’attacco iraniano a Israele e l’attentato a Jaffa, l’inchiesta sugli ultrà di Inter e Milan, la fine del campo largo - Buongiorno (e scusate il ritardo, dovuto a un guasto del sistema di invio delle newsletter). « L’operazione è stata condotta per vendicare l’uccisione di Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah e il generale ... (corriere.it)