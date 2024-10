Migranti, Meloni “Tra qualche giorno operativo protocollo con Albania” (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Partirà probabilmente fra qualche giorno, in termini operativi, il protocollo che ormai tutti conoscono fra Italia e Albania che vuole essere una soluzione innovativa in tema di lotta ai trafficanti di essere umani e di governo dei flussi migratori”. Lo ha detto il premier Giorgia Meloni, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice Med9 che si è svolto a Cipro. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). L'articolo Migranti, Meloni “Tra qualche giorno operativo protocollo con Albania” proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Partirà probabilmente fra, in termini operativi, ilche ormai tutti conoscono fra Italia eche vuole essere una soluzione innovativa in tema di lotta ai trafficanti di essere umani e di governo dei flussi migratori”. Lo ha detto il premier Giorgia, nel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il vertice Med9 che si è svolto a Cipro. – Foto Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). L'articolo“Tracon” proviene da Ildenaro.it.

