La calunnia è un uragano: analisi della disinformazione sulle elezioni americane che circola nell'UE (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le elezioni presidenziali si terranno pure in America, ma gli schizzi di fango che solleva la disinformazione statunitense arrivano copiosi anche in Europa, in tutte le lingue del continente. Secondo i dati contenuti nel brief mensile dello European Digital Media Observatory (EDMO), che verrà pubblicato integralmente il 15 ottobre, a Settembre l'11% del totale della disinformazione rilevata nell'UE ha avuto come oggetto la contesa elettorale tra Donald Trump e Kamala Harris. Si tratta della percentuale più alta tra quelle relative agli argomenti che EDMO tiene sotto costante monitoraggio tramite i suoi brief mensili. Il monitoraggio della disinformazione a tema elezioni USA proseguirà anche per i mesi di ottobre e novembre, in modo da tracciare la sua evoluzione nel tempo prima e subito dopo il voto.

