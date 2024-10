Oasport.it - Hockey ghiaccio, nella serata di ICE League vittorie per Bolzano e Val Pusteria, cade Asiago

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Si chiude con duee una sconfitta di misura il venerdì sera della ICE2024-2025., infatti, vince largamente in casa di Lubiana, quindi Valstende Salisburgo agli shoot-out, mentreviene fermato da Vienna.passa in casa dell’Olimpia Lubiana con il punteggio di 5-2. La prima frazione vede i Foxes sbloccare il punteggio con Hults dopo 3:06, quindi gli sloveni pareggiano i conti con Pance al 18:49. Dopo un secondo periodo che lascia le cose invariate, nel terzo tempo gli altoatesini dominano la scena. Prima segnano il 2-1 con Finoro al 47:04, quindi allungano sul 3-1 con Bradley al 48:25. Lubiana torna in partita con Tomazevic al 49:07, prima che Frigo al 55:36 e Gazley al 56:47, fissino il punteggio sul 5-2. Valpassa per 6-5 in casa dei Red Bull Salisburgo dopo shoot-out.