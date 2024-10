Quotidiano.net - Cultura, gusto ed emozioni. Alla scoperta dell’altra Vienna. Quando il viaggio nasce in treno

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Ilti accompagna da Roma acome in una passeggiata che unisce due delle capitali più orgogliose della storia europea. Unche si mette in valigia anche (e soprattutto) dettami e modelli di vita che oscillano fra il presente e il futuro. La sostenibilità, il green dialogano bene con la, come con la cucina, il, i sapori. Anche per questo è nato il progetto Nightjet realizzato dalle ferrovie austriache OBB con Trenitalia. Si parte da Roma (Tiburtina) e si arrivastazione centrale di. Unnotturno quasi a voler condividere leche solo l’atmosfera della notte sa regalarti, attraversando città e paesi in un comfort e un’accoglienza speciale. Il pensiero, in qualche modo riporta ai grandi viaggi in, cone l’Orient Express. Il Nightjet marchiato con il nome della capitale d’Italia, il Roma, è un tuffo nella modernità.