Basket Eurolega, Milano piega Parigi in rimonta 79-74 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Milano, 11 ottobre 2024 – Pronto riscatto per l’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo la sconfitta all’esordio contro la Stella Rossa, tra le mura amiche dell’Unipol Forum ottiene il primo successo piegando 79-74 la matricola Paris Basketball al termine di un match che ha più volte cambiato padrone e ha regalato mille emozioni: cuore e tenacia hanno segnato la prestazione degli uomini di Messina che, dopo aver chiuso un primo tempo da ben 10 palle perse sul -4 e aver cercato di raddrizzare la gara con una reazione nella ripresa, sono nuovamente finiti con la testa sott’acqua, ritrovandosi con otto lunghezze di ritardo a poco più di 5’ dalla fine. Nella difficoltà, però, gli uomini di coach Messina hanno mostrato tutta la loro resilienza e hanno ribaltato definitivamente l’inerzia del match con un break di 16-3. Sport.quotidiano.net - Basket Eurolega, Milano piega Parigi in rimonta 79-74 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Pronto riscatto per l’EA7 Emporio Armaniche, dopo la sconfitta all’esordio contro la Stella Rossa, tra le mura amiche dell’Unipol Forum ottiene il primo successondo 79-74 la matricola Parisball al termine di un match che ha più volte cambiato padrone e ha regalato mille emozioni: cuore e tenacia hanno segnato la prestazione degli uomini di Messina che, dopo aver chiuso un primo tempo da ben 10 palle perse sul -4 e aver cercato di raddrizzare la gara con una reazione nella ripresa, sono nuovamente finiti con la testa sott’acqua, ritrovandosi con otto lunghezze di ritardo a poco più di 5’ dalla fine. Nella difficoltà, però, gli uomini di coach Messina hanno mostrato tutta la loro resilienza e hanno ribaltato definitivamente l’inerzia del match con un break di 16-3.

