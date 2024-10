Bari, indagato ex dipendente Intesa San Paolo che ha spiato i conti a Meloni (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli ufficiali di polizia giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica di Bari, hanno proceduto a perquisizione domiciliare nei confronti di un ex dipendente della Filiale di Bisceglie – Gruppo Intesa SanPaolo, licenziato l’8 agosto scorso, indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, poiché a seguito denuncia-querela di un correntista del gruppo Intesa SanPaolo. Oltre 6mila accessi abusivi ai conti dei clienti Dalle indagini è stato accertato che, nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2022 e il 24 aprile 2024, l’ex dipendente aveva effettuato un totale di 6.637 accessi abusivi ai dati di 3. Lapresse.it - Bari, indagato ex dipendente Intesa San Paolo che ha spiato i conti a Meloni Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli ufficiali di polizia giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica di, hanno proceduto a perquisizione domiciliare nei confronti di un exdella Filiale di Bisceglie – GruppoSan, licenziato l’8 agosto scorso,per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato, poiché a seguito denuncia-querela di un correntista del gruppoSan. Oltre 6mila accessi abusivi aidei clienti Dalle indagini è stato accertato che, nel periodo compreso tra il 21 gennaio 2022 e il 24 aprile 2024, l’exaveva effettuato un totale di 6.637 accessi abusivi ai dati di 3.

