Vende attrezzi edili rubati, Monrealese arrestato dalla municipale di Palermo (Di giovedì 10 ottobre 2024) E’ un 39enne, disoccupato di Monreale, l’uomo colto in flagranza di reato dagli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia municipale di Palermo, mentre Vendeva a un ricettatore attrezzature da cantiere, appena rubate. L’uomo è ritenuto responsabile anche del furto di numerosi tombini sottratti da viale Regione Siciliana. E’ stato arrestato e, in attesa (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Vende attrezzi edili rubati, Monrealese arrestato dalla municipale di Palermo Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) E’ un 39enne, disoccupato di Monreale, l’uomo colto in flagranza di reato dagli agenti del nucleo di Polizia Giudiziaria della Poliziadi, mentreva a un ricettatore attrezzature da cantiere, appena rubate. L’uomo è ritenuto responsabile anche del furto di numerosi tombini sottratti da viale Regione Siciliana. E’ statoe, in attesa (Monrealelive.it)

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cavallo di una carrozza si accascia a terra per il caldo a Palermo : interviene la polizia municipale - A Palermo un cavallo che trainava una carrozza si è accasciato al suolo ed è svenuto per il caldo in via Roma, all'altezza di via Venezia. Alcuni cittadini hanno richiesto l'intervento della polizia municipale e diffuso sui social le immagini dell'accaduto. Continua a leggere . Lo sdegno della LAV: "Il Comune vieti totalmente la circolazione delle carrozze trainate da cavalli in città". (Fanpage.it)