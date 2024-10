Un cerchio misterioso in cielo durante l’uragano: cosa è davvero (Di giovedì 10 ottobre 2024) Danni, “diverse vittime” e un misterioso cerchio nero. Sono le conseguenze dell’uragano Milton che in queste ore sta letteralmente devastando gli Stati Uniti. Oggi, giovedì 10 ottobre, l’evento atmosferico estremo interessa la Florida dove, come riportato dall’NBC, si contano le prime vittime. In poco tempo l’uragano passerà da categoria 2 a 3 o 4, scaricando la maggior parte della sua energia sullo stato della costa orientale degli Usa per poi tornare a livello 1. Potenzialmente l’impatto riguarderà una vasta area che dal golfo del Messico arriva all’oceano Atlantico. Sono previste piogge torrenziali, inondazioni, tornado e venti a oltre 200 km/h. Le autorità hanno avvertito, tuttavia, che la situazione potrebbe essere anche peggiore. Intanto già più di due milioni di persone sono rimaste senza corrente elettrica in Florida. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Danni, “diverse vittime” e unnero. Sono le conseguenze delMilton che in queste ore sta letteralmente devastando gli Stati Uniti. Oggi, giovedì 10 ottobre, l’evento atmosferico estremo interessa la Florida dove, come riportato dall’NBC, si contano le prime vittime. In poco tempopasserà da categoria 2 a 3 o 4, scaricando la maggior parte della sua energia sullo stato della costa orientale degli Usa per poi tornare a livello 1. Potenzialmente l’impatto riguarderà una vasta area che dal golfo del Messico arriva all’oceano Atlantico. Sono previste piogge torrenziali, inondazioni, tornado e venti a oltre 200 km/h. Le autorità hanno avvertito, tuttavia, che la situazione potrebbe essere anche peggiore. Intanto già più di due milioni di persone sono rimaste senza corrente elettrica in Florida.

