Tennis Nadal annuncia il ritiro | È il momento giusto

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Iltanto temuto dagli appassionati diè arrivato. Rafahato il. E lo ha fatto con un emozionante video pubblicato sui social, in cui ha spiegato che smetterà di giocare dopo la Coppa Davis. Alla base della decisione, oltre all’età (ha 38 anni), anche l’ultimo difficile biennio, caratterizzato da tanti infortuni. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa(@rafael: «Negli ultimi anni non sono stato in grado di giocare senza problemi» «La realtà è che sono stati anni difficili, l’ultimo specialmente. Non sono stato in grado di giocare senza problemi. È una decisione difficile da prendere.