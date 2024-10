Lanazione.it - Proteste al cimitero: "Rimandate le esumazioni a dopo il giorno dei defunti"

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Rischiamo di non trovare le tombe dei nostri cari proprio per ildei, il Comune non poteva posticipare di un paio di settimane le?". Parte da qui la segnalazione che alcuni cittadini di Monsummano che hanno i propri cari sepolti nella parte delcapoluogo dove è stato deciso di finire il lavoro di esumazione a partire dal 14 ottobre. "L’ultima salma dovrebbe essere tolta il 28 o il 29 ottobre – raccontano alcuni cittadini – proprio a ridosso del 2 novembre. Siccome sotto il terreno di quella zona delc’è l’acqua, i resti dei nostri cari non sono mineralizzati e quindi devono essere cremati. Tuttavia per la procedura di cremazione ci vuole del tempo e chi viene riesumato alla fine di ottobre, non sarà pronto per ildedicato ai morti.