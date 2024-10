Pierfrancesco Favino in provincia di Latina per le riprese del suo nuovo film (Di giovedì 10 ottobre 2024) Pierfrancesco Favino, uno degli attori più amati del cinema italiano, è stato avvistato a Formia, dove si è concesso una pausa rilassante insieme al regista Andrea Di Stefano. I due sono impegnati nelle riprese del film “Il Maestro”, che uscirà nelle sale nel 2025 e che vede alcune delle sue scene girate tra Gaeta e Formia. Una serata al ristorante “Aria Nuova” Dopo una giornata sul set, con alcune scene filmate al Circolo Tennis Gaeta, l’attore romano ha scelto di cenare al ristorante “Aria Nuova”, situato nel quartiere formiano di Gianola-Santo Janni. L’arrivo di Favino ha lasciato senza parole il titolare del locale, Enzo Pace, che non ha nascosto l’emozione: «Quando l’ho visto entrare, ho avuto un mancamento. È uno dei miei attori preferiti, e averlo come ospite è stato un vero onore». Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di giovedì 10 ottobre 2024), uno degli attori più amati del cinema italiano, è stato avvistato a Formia, dove si è concesso una pausa rilassante insieme al regista Andrea Di Stefano. I due sono impegnati nelledel“Il Maestro”, che uscirà nelle sale nel 2025 e che vede alcune delle sue scene girate tra Gaeta e Formia. Una serata al ristorante “Aria Nuova” Dopo una giornata sul set, con alcune sceneate al Circolo Tennis Gaeta, l’attore romano ha scelto di cenare al ristorante “Aria Nuova”, situato nel quartiere formiano di Gianola-Santo Janni. L’arrivo diha lasciato senza parole il titolare del locale, Enzo Pace, che non ha nascosto l’emozione: «Quando l’ho visto entrare, ho avuto un mancamento. È uno dei miei attori preferiti, e averlo come ospite è stato un vero onore».

Le Marche location ideali per girare film : via alle riprese con Pierfrancesco Favino - Il presidente di Fondazione Marche Cultura, Andrea Agostini ha affermato: “E’ la forza delle nostre terre: il fatto che siano ancora in gran parte inesplorate sotto l'aspetto cinematografico le rende ancora più appetibili. Altre due produzioni sono all'attivo nella regione: la Mattiàs Film che sta ultimando le riprese nei comuni dell’anconetano, per il film “Tradita” con Manuela Arcuri e la ... (Ilrestodelcarlino.it)