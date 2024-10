Omicidio Candido Montini, ancora ricercato l’assassino: cosa sappiamo finora (Di giovedì 10 ottobre 2024) È ancora un mistero l'Omicidio di Candido Montini, l'ex vicesindaco del Comasco che è stato trovato morto il 24 settembre scorso a casa sua. Fanpage.it - Omicidio Candido Montini, ancora ricercato l’assassino: cosa sappiamo finora Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Èun mistero l'di, l'ex vicesindaco del Comasco che è stato trovato morto il 24 settembre scorso a casa sua.

110 abitanti - un efferato delitto : l'omicidio di Candido Montini resta un mistero - Resta un mistero l'omicidio di Candido Montini, il 76enne di Catasco, la frazione di 110 abitanti di Garzeno che di residenti ne conta 651. In queste ore cominceranno gli interrogatori che coinvolgeranno tutte le persone che lo conoscevano. L'ex vicesindaco, che gestiva un alimentari, è stato... (Quicomo.it)

Candido Montini - l’omicidio diventa un rebus : la macchia di sangue e i vecchi rancori - due settimane di dubbi - Anche il negozio, controllato al millimetro, non ha rivelato nulla. U n delitto sul quale sono state ormai raccolte dai carabinieri numerose informazioni, tranne una, fondamentale: chi lo ha ucciso. Il suo portafogli è stato ritrovato vuoto gettato a pochi metri da casa, forse privato del contenuto per rapina, o forse per depistaggio. (Ilgiorno.it)

L’omicidio di Garzeno resta un mistero. Al setaccio la vita di Candido Montini - verranno sentiti i conoscenti dell’imprenditore - L’arma del delitto, ritrovamento prezioso, è un coltello da cucina che non apparteneva al pensionato, e che è stato ritrovato per strada. L’omicidio è avvenuto assestando all’uomo ripetute coltellate all’addome e al petto, oltre a una mortale alla gola. L’idea è che le persone che a partire dalle prossime ore saranno convocate e sentite, potrebbero essere custodi di informazioni non note, magari ... (Ilgiorno.it)