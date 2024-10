Sport.quotidiano.net - Italia-Belgio: tutti i precedenti. La tradizione sorride agli azzurri

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Giovedì sera, alle 20.45, allo stadio Olimpico di Roma la nazionalena guidata dal ct Luciano Spalletti ospita i Diavoli Rossi del, guidati da Domenico Tedesco. La partita tra, valevole per la terza giornata di Nations League, sarà il 25esimo scontro della storia. Glisono nettamente in vantaggio negli scontri diretti con 16 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte. La prima sfida avvenne il 1º maggio 1913, quando la nazionalena, ai tempi allenata da Umberto Meazza, trovò la prima vittoria sui rivali grazie al gol del centrocampista Guido Ara, allora perno della Pro Vercelli. Da quella partita, anche per i successivi cinque incontri, le vittorie furono tuttene.