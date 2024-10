Lettera43.it - Caso doping, parla l’ex fisioterapista di Sinner: «Non è stata tutta colpa mia»

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Coinvolto suo malgrado neldiche ha travolto Jannik, con il ritrovamento nel sangue del numero uno al mondo di dosi di Clostebol, una sostanza ritenuta dopante, Giacomo Naldi,dell’altoatesino, hato per la prima volta dopo il suo licenziamento. «Sono dispiaciuto come tutti, ma non posso dire altro perché purtroppo non è ancora finita», ha detto a La Stampa, riferendosi all’appello della Wada dopo l’assoluzione da parte dell’International Tennis Integrity Agency. «Spero, prima o poi, di poter raccontare anch’io cosa è successo per dare un quadro generale», ha detto ancora Naldi, «perché, da come èinterpretata questa vicenda dal grande pubblico, sembra che siasolomia. Ma non è così, come peraltro sa anche chi ha letto la sentenza. Mi rendo conto che non tutti hanno fatto questo sforzo».