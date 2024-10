Al via le qualificazioni per la FIFAe World Cup 2024 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Konami annuncia che il titolo di simulazione calcistica eFootball sarà parte integrante di una nuova competizione eSports, la FIFAe World Cup 2024, di cui vi abbiamo dato notizia qui. Al via oggi le qualificazioni in-game! FIFAe World cup 2024 FIFAe World Cup 2024 è un torneo ufficiale eSports FIFA, con eFootball come titolo principale della competizione nelle categorie Console (PS4 e PS5) e Mobile. I giocatori che primeggeranno sia nelle qualifiche in-game sia nelle National Nomination Phases si sfideranno nella “FIFAe World Cup 2024 – che si svolgerà offline nel corso di quest’anno – per contendersi il titolo di Campione del Mondo. 18 Paesi potranno partecipare al torneo finale, la FIFAe World Cup 2024. Nerdpool.it - Al via le qualificazioni per la FIFAe World Cup 2024 Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Konami annuncia che il titolo di simulazione calcistica eFootball sarà parte integrante di una nuova competizione eSports, laCup, di cui vi abbiamo dato notizia qui. Al via oggi lein-game!cupCupè un torneo ufficiale eSports FIFA, con eFootball come titolo principale della competizione nelle categorie Console (PS4 e PS5) e Mobile. I giocatori che primeggeranno sia nelle qualifiche in-game sia nelle National Nomination Phases si sfideranno nella “Cup– che si svolgerà offline nel corso di quest’anno – per contendersi il titolo di Campione del Mondo. 18 Paesi potranno partecipare al torneo finale, laCup

